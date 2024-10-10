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Сильное наводнение произошло в пустыне Сахара

Сильное наводнение произошло в пустыне Сахара

Впервые за несколько десятков лет в пустыне Сахара случилось мощное наводнение, а из-за стихийного бедствия погибли несколько десятков людей в Марокко и Алжире.

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