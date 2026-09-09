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Прибыль «Сбера» растёт: 1,33 трлн рублей за 8 месяцев

Прибыль «Сбера» растёт: 1,33 трлн рублей за 8 месяцев

По данным РСБУ, чистая прибыль Сбербанка за январь — август 2026 года достигла 1,33 трлн рублей, продемонстрировав рост на 19% в годовом выражении.

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