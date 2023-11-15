Обновленная вакцина от COVID-19 «Спутник сайт» может появиться в декабре

В России завершили клинические испытания обновленной вакцины от COVID-19 «Спутник сайт», об этом РИА Новости рассказала директор Научно-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.
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