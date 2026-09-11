Дата-центр и "Гостомель" в огне: Мощный удар по Киеву 11 сентября. Что известно

Вооружённые силы России поразили логистический центр "Гостомель", где хранились комплектующие для производства самолётных беспилотников.
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