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Путин поручил увеличить производство мяса птицы в России

Путин поручил увеличить производство мяса птицы в России

Президент России Владимир Путин поручил представить предложения по увеличению объемов производства и предложения мяса птицы на отечественном рынке, сообщается на сайте В срок до 20 декабря правительство РФ должно представить предложения «по предоставлению дополнительных мер государственной поддержки, направленных на увеличение объема предложения мяса птицы на внутреннем рынке, обратив особое внимание на необходимость увеличения объема его … Сообщение Путин поручил увеличить производство мяса птицы в России появились сначала на Dengi Review.

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