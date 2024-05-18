Илья Прусикин* в скором времени может стать банкротом

Илья Прусикин и Соня Таюрская. Фото: slyxi.comИлье Прусикину* грозит банкротство. Стало известно, что российские счета иноагента Ильи Прусикина* заблокированы из-за долга перед налоговой в размере 182 913 рублей.
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