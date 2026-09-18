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#НеТотЗаработок. Алтайские блогеры поддержали всероссийский флешмоб

#НеТотЗаработок. Алтайские блогеры поддержали всероссийский флешмоб

Акция направлена на профилактику мошеннических схем с сим-боксами, в которые все чаще втягивают подростков Блогеры из Барнаула и Бийска поддержали всероссийскую акцию #НеТотЗаработок.

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