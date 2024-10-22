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После дорожных работ на одной из улиц Владивостока изменится схема движения

После дорожных работ на одной из улиц Владивостока изменится схема движения

Во Владивостоке продолжается ремонт дороги на улице Иртышской, сообщает PRIMPRESS. Работы на участке от проспекта 100-летия Владивостока до Гамарника проводятся привлеченной городской администрацией компаниией–подрядчиком.

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