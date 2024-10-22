После дорожных работ на одной из улиц Владивостока изменится схема движения

Во Владивостоке продолжается ремонт дороги на улице Иртышской, сообщает PRIMPRESS. Работы на участке от проспекта 100-летия Владивостока до Гамарника проводятся привлеченной городской администрацией компаниией–подрядчиком.
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