На севере Астраханской области прошел традиционный «Рваный парад»

Этой фишкой гордятся многие жители Ахтубинского района, которые когда-то были выпускниками школ. За день до последнего звонка на улицах Ахтубинска можно было увидеть группы молодых людей выпускного возраста в порезанной одежде и с разукрашенными лицами, которые приветствовали ближних прохожих радостными криками.