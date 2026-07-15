Can Britain's Next Prime Minister Escape The Net-Zero Trap? Authored by Diana Furchtgott-Roth via Civitas Outlook, Andy Burnham has a chance to restore sanity to British politics by choosing domestic production over Chinese renewables.
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