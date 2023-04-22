Сорокин отразил 30 бросков «Каролины» из 31 и одержал 1-ю победу в текущем плей-офф

«Айлендерс» обыграли «Харрикейнс» (5:1) в третьем матче серии первого раунда Кубка Стэнли (1-2). Российский вратарь одержал 1-ю победу в текущем розыгрыше плей-офф (за карьеру в НХЛ – 5-ю).
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