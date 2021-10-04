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Зачем одной женщине было несколько мужей и другие странные брачные традиции

Зачем одной женщине было несколько мужей и другие странные брачные традиции

Чужие брачные традиции часто кажутся странными. К ним принято относить и обычаи первобытного общества: даже если точно неизвестно, как тогда решали вопрос с супружескими отношениями, трудно ждать от тех людей цивилизованного подхода к браку.

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Pattia Patria
В России также разрешен кузенный брак

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