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Новости Брянска

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Герой России Андрей Козлов стал депутатом Госдумы от Калининграда

Герой России Андрей Козлов стал депутатом Госдумы от Калининграда

До перехода в политику Козлов окончил Брянский строительный техникум, служил в спецподразделении «Вымпел», участвовал в операциях на Северном Кавказе и командовал добровольческим отрядом «Барс» в Курской области.

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