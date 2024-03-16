Информация о вбросе бюллетеней в Благовещенске не подтвердилась

Издание «Сота» сообщило, что массовый вброс зафиксировали наблюдатели после закрытия участка. Отмечалось, что в фальсификации участвовали все члены комиссии, они подготавливали бюллетени и закидывали их в урну.
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