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Владимирские новости

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Трехдневный режим беспилотной опасности сохраняется на территории Владимирской области

Трехдневный режим беспилотной опасности сохраняется на территории Владимирской области

Владимирцам рекомендовано избегать открытых пространств и по возможности находиться в помещениях.Режим беспилотной опасности, введенный 23 июля в 2:14, продолжает действовать на территории всей Владимирской области.

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