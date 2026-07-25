Трехдневный режим беспилотной опасности сохраняется на территории Владимирской области

Владимирцам рекомендовано избегать открытых пространств и по возможности находиться в помещениях.Режим беспилотной опасности, введенный 23 июля в 2:14, продолжает действовать на территории всей Владимирской области.
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