U.S. ambassador's remarks spark new diplomatic row in Chile

A new diplomatic controversy erupted in Chile after U.S. Ambassador Brandon Judd's comments about the country's rights to the Strait of Magellan.
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