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Вице-президент РСТ Горин: многие россияне собираются в Новый год на Русский Север

Вице-президент РСТ Горин: многие россияне собираются в Новый год на Русский Север

В предстоящие новогодние каникулы большинство жителей России планируют путешествия по стране. Так, на период с 23 декабря по 14 января гостиничные номера в российских городах бронируют 85% туристов, а за рубежом – только 15%, сообщает RT со ссылкой на исследование сервиса Ostrovok.

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