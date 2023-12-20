Вице-президент РСТ Горин: многие россияне собираются в Новый год на Русский Север

В предстоящие новогодние каникулы большинство жителей России планируют путешествия по стране. Так, на период с 23 декабря по 14 января гостиничные номера в российских городах бронируют 85% туристов, а за рубежом – только 15%, сообщает RT со ссылкой на исследование сервиса Ostrovok.