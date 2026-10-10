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«КАМАЗ» отыгрался с 0:2, но упустил победу над «СКА-Хабаровск»

«КАМАЗ» отыгрался с 0:2, но упустил победу над «СКА-Хабаровск»

В матче 13-го тура Лиги PARI «СКА-Хабаровск» и «КАМАЗ» сыграли в Хабаровске вничью — 3:3.В матче 13-го тура Лиги PARI «СКА-Хабаровск» и «КАМАЗ» сыграли в Хабаровске вничью — 3:3.

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