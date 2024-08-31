Общественная сл...
В миреОбществоЭкономикаСпортГлавное
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Общественная служба новостей

2 106 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Светлана Зуева
    Головастик......🤮Военкор Котенок: ...
  • Eduard
    4 дня продержали незаконно и 5 миллионов стрясли.Вот это тюрьма у них,дороже десятизвезночных отелей!Французский полит...
  • Eduard
    Лучше бы каратэ занимался.Вся эта тактика очень медленная!В сборной России ...

Учитель Короткевич рассказал, как Павел Дуров учился в школе

Учитель Короткевич рассказал, как Павел Дуров учился в школе

Основатель Telegram Павел Дуров отмечен своими преподавателями как чрезвычайно успешный и прилежный ученик.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Николай
А на кой нам он нужен? Это гражданин другой страны! Задолбали уже этим Дуровым. Из каждого утюга о нём говорят.
Ответить
12 час.
E
Ed
Реально задолбали, похоже, что среди либерастов валом страдающих дам, переживают о симпатяге, но этот долбеж очень удобен именно сейчас - появилась возможность ускользнуть от ответа на вопрос &quot;По какой причине стал возможен Курск, кто за это ответит,  и что сделано и делается, кроме посадки ворья, что бы избежать повтора?&quot;
Ответить
10 час.

Картина дня

наверх