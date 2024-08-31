Учитель Короткевич рассказал, как Павел Дуров учился в школе

А на кой нам он нужен? Это гражданин другой страны! Задолбали уже этим Дуровым. Из каждого утюга о нём говорят.

E

Ed

Реально задолбали, похоже, что среди либерастов валом страдающих дам, переживают о симпатяге, но этот долбеж очень удобен именно сейчас - появилась возможность ускользнуть от ответа на вопрос "По какой причине стал возможен Курск, кто за это ответит, и что сделано и делается, кроме посадки ворья, что бы избежать повтора?"