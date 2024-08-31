Основатель Telegram Павел Дуров отмечен своими преподавателями как чрезвычайно успешный и прилежный ученик.
Учитель Короткевич рассказал, как Павел Дуров учился в школе
Комментарии
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Николай
А на кой нам он нужен? Это гражданин другой страны! Задолбали уже этим Дуровым. Из каждого утюга о нём говорят.
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12 час.
E
Ed
Реально задолбали, похоже, что среди либерастов валом страдающих дам, переживают о симпатяге, но этот долбеж очень удобен именно сейчас - появилась возможность ускользнуть от ответа на вопрос "По какой причине стал возможен Курск, кто за это ответит, и что сделано и делается, кроме посадки ворья, что бы избежать повтора?"
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10 час.
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