Мурал в честь Героя России Мустафы Бокова открыли в школе Ингушетии

В церемонии приняли участие начальник ГУ МВД России по СКФО генерал-полковник полиции Сергей Бачурин, глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов, министр внутренних дел республики генерал-майор полиции Владимир Котов, представители правоохранительных органов, ветераны и жители района, а также родные и близкие героя.