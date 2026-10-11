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Происшествия

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Мурал в честь Героя России Мустафы Бокова открыли в школе Ингушетии

Мурал в честь Героя России Мустафы Бокова открыли в школе Ингушетии

В церемонии приняли участие начальник ГУ МВД России по СКФО генерал-полковник полиции Сергей Бачурин, глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов, министр внутренних дел республики генерал-майор полиции Владимир Котов, представители правоохранительных органов, ветераны и жители района, а также родные и близкие героя.

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