🚧 С сегодняшнего дня в Симферополе закроют «Горбатый мост» на ремонт Как ранее стало известно «Крым 24», движение по мосту будет перекрыто до августа 2025 года.
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🚧 С сегодняшнего дня в Симферополе закроют «Горбатый мост» на ремонт Как ранее стало известно «Крым 24», движение по мосту будет перекрыто до августа 2025 года.