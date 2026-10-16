Социальные расходы составят половину бюджета Москвы на 2027–2029 годы. В 2027 году на соцподдержку москвичей власти выделят 815,1 млрд руб.
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