Бизнесмен и учредитель издания Царьград в своём телеграм-канале сообщил хорошую новость из Болгарии. По его словам, выяснилось, что ещё 23 сентября в Болгарии, под Софией, подожгли 11 из 17 антенн Starlink, которые в числе прочего обеспечивают связью Украину.