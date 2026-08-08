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На руинах Страны Советов

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11 забытых "фишек" кнопочных телефонов 2000-х

11 забытых "фишек" кнопочных телефонов 2000-х

  Вспомним забытые функции и опции кнопочных телефонов из прошлого. Коллаж: ngs.ru/нейросеть 2000-е годы стали золотой эпохой мобильных телефонов, когда производители в поисках идеального образа не боялись смелых экспериментов с невероятными формами и дизайном сотовых.

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