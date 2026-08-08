11 забытых "фишек" кнопочных телефонов 2000-х

Вспомним забытые функции и опции кнопочных телефонов из прошлого. Коллаж: ngs.ru/нейросеть 2000-е годы стали золотой эпохой мобильных телефонов, когда производители в поисках идеального образа не боялись смелых экспериментов с невероятными формами и дизайном сотовых.