11 забытых "фишек" кнопочных телефонов 2000-х

Вспомним забытые функции и опции кнопочных телефонов из прошлого. Коллаж: ngs.ru/нейросеть 2000-е годы стали золотой эпохой мобильных телефонов, когда производители в поисках идеального образа не боялись смелых экспериментов с невероятными формами и дизайном сотовых.
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