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Польша не собирается играть с Россией, несмотря на решение ФИФА о нейтральном статусе

Польша не собирается играть с Россией, несмотря на решение ФИФА о нейтральном статусе

Президент Польского футбольного союза Чезаре Кулеша в своем Twitter заявил, что польская национальная команда не собирается играть стыковой матч к ЧМ-2022 против сборной России, не смотря на решение ФИФА о нейтральном статусе российских спортсменов.

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