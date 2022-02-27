Польша не собирается играть с Россией, несмотря на решение ФИФА о нейтральном статусе

Президент Польского футбольного союза Чезаре Кулеша в своем Twitter заявил, что польская национальная команда не собирается играть стыковой матч к ЧМ-2022 против сборной России, не смотря на решение ФИФА о нейтральном статусе российских спортсменов.
Президент Польского футбольного союза Чезаре Кулеша в своем Twitter заявил, что польская национальная команда не собирается играть стыковой матч к ЧМ-2022 против сборной России, не смотря на решение ФИФА о нейтральном статусе российских спортсменов.
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