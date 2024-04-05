В Красноярске полицейский раздал изъятые игровые автоматы знакомым

В Красноярске полицейского обвиняют в превышении должностных полномочий. Правоохранитель отдал знакомым игровые автоматы и покерные столы, которые были изъяты и хранились в качестве вещественных доказательств.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии