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В Красноярске полицейский раздал изъятые игровые автоматы знакомым

В Красноярске полицейский раздал изъятые игровые автоматы знакомым

В Красноярске полицейского обвиняют в превышении должностных полномочий. Правоохранитель отдал знакомым игровые автоматы и покерные столы, которые были изъяты и хранились в качестве вещественных доказательств.

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