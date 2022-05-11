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Российская собственность на Украине уйдет в инвестиционный фонд

Российская собственность на Украине уйдет в инвестиционный фонд

Активы россиян перейдут под управление "Национального фонда инвестиций". "Мы заберем все, чем владеет россияне в нашей стране, и направим эти средства на усиление нашей армии, поддержку людей и восстановление нашей страны", - заявил премьер-министр.

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