Российская собственность на Украине уйдет в инвестиционный фонд

Активы россиян перейдут под управление "Национального фонда инвестиций". "Мы заберем все, чем владеет россияне в нашей стране, и направим эти средства на усиление нашей армии, поддержку людей и восстановление нашей страны", - заявил премьер-министр.
Активы россиян перейдут под управление "Национального фонда инвестиций". "Мы заберем все, чем владеет россияне в нашей стране, и направим эти средства на усиление нашей армии, поддержку людей и восстановление нашей страны", - заявил премьер-министр.
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