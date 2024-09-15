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Телесериал «Трасса»: а судьи где?

Телесериал «Трасса»: а судьи где?

На онлайн-платформе Okko начался показ сериала «Трасса». Первая реакция, которая может возникнуть как у неподготовленного зрителя, так и у прожженных критиков: почему такую красоту и такой ужас нельзя увидеть в кино? «Трасса» — отличный пример сериала, когда все складывается так, что язык не поворачивается назвать его продуктом для телика.

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