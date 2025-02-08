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35 удивительных находок, которыми люди поделились в сети

35 удивительных находок, которыми люди поделились в сети

Наш мир огромен, поэтому неудивительно, что вещи в нем постоянно куда-то пропадают. Но не спешите унывать, ведь рано или поздно они все равно найдутся — достаточно взглянуть на Reddit-сообщество «Долго же ты».

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