Доцент Быстров рассказал об опасности ежедневного употребления огурцов для почек

Избыточное употребление огурцов в пищу может вызвать серьезные хронические заболевания.О том, какой вред могут нанести огурцы - вроде бы самые безобидные из овощей - расскащал доцент Университета РОСБИОТЕХ Дмитрий Быстров, кандидат технических наук.
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