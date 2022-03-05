«Другого выбора у Вас не оставалось». Сотрудники СПбГУ подписали обращение в поддержку Путина

Сотрудники и выпускники СПбГУ обратились к президенту России Владмиру Путину с открытом письмом, в котором поддержали его решения и боевые действия в Украине.
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