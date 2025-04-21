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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Хатсон – главный претендент на «Колдер Трофи» по версии The Hockey News. Вульф – 2-й, Селебрини – 3-й, Мичков не получил голосов

Приз вручается лучшему новичку сезона в НХЛ. The Hockey News провел опрос среди 40 авторов и редакторов сайта.

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