Украина исчерпала годовой запас возобновляемых ресурсов

МОСКВА, 8 августа/ Радио Sputnik. Украина "начала жить в долг у природы", так как страна исчерпала запас ресурсов, которые природа восстанавливает за год, заявил глава Государственной экологической инспекции Украины Андрей Малеванный в Facebook.
МОСКВА, 8 августа/ Радио Sputnik. Украина "начала жить в долг у природы", так как страна исчерпала запас ресурсов, которые природа восстанавливает за год, заявил глава Государственной экологической инспекции Украины Андрей Малеванный в Facebook.
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