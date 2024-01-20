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Аргументы и Факты

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На Украине сообщили, что Зеленский принял решение уволить Залужного

На Украине сообщили, что Зеленский принял решение уволить Залужного

Президент Украины Владимир Зеленский решил убрать Валерия Залужного с поста главнокомандующего ВСУ, сообщил в своем Telegram-канале экс-депутат Верховной рады Олег Царев, ссылаясь на украинского политика Георгия Тука.

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Комментарии
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Александр Глущенко
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19 час.
Татьяна Бобылева
Конечно, Залужный враг России, но он ЕДИНСТВЕННЫЙ умный человек в этой своре собачьей....
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14 час.

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