На Украине сообщили, что Зеленский принял решение уволить Залужного

Президент Украины Владимир Зеленский решил убрать Валерия Залужного с поста главнокомандующего ВСУ, сообщил в своем Telegram-канале экс-депутат Верховной рады Олег Царев, ссылаясь на украинского политика Георгия Тука.
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