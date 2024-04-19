Почему Израилю нужна полномасштабная война на Ближнем Востоке

В военно-политическом смысле после удара Ирана по военным объектам Израиля нанесен существенный урон имиджу режима Нетаньяху, который уже более чем полгода ведет целенаправленный геноцид палестинского народа.
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