15 забавных случаев, когда у собак украли лежанки

Смешные снимки собак, которых изгнали из постели. Собаки ― удивительные создания, чья способность к дружелюбию и доброте поражает.
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