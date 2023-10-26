Маршруты трёх трамваев, троллейбуса и автобуса изменятся с 28 октября

Причина изменений - ремонт трамвайных путей на улице Академика Лебедева. С 28 октября вплоть до декабря изменятся маршруты трамваем № 6, 20, 23, троллейбуса № 3, автобуса № 176 по причине ремонта трамвайных путей на улице Академика Лебедева.
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