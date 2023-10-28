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Свежие комментарии

МИД РФ призвал перезапустить переговорный процесс Израиля и Палестины

В связи с "расширением" маневров Цахал в секторе Газа, подразумевающих ввод войск в анклав, мировое сообщество должно совместными усилиями остановить кровопролитие и перезапустить переговоры между Израилем и Палестиной.

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