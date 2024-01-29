Андрей Ревнивцев Всё чаще появляется мысль о том, что всю структуру высшего образования в России хорошо бы перетряхнуть, как пыльный ковёр, и выбить.
"Я ОПАСАЮСЬ ЗА СВОЮ БЕЗОПАСНОСТЬ": СТУДЕНТА ЗАТРАВИЛИ ЗА ПОДДЕРЖКУ СВО
Комментарии
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Nikolay Zakharov
И это очень верный вывод,поддерживаю.
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1 час.
Валерий Светлый
эта власть мне напоминает Временное правительство,т.е. правительство временщиков, которым доверили спасти страну, а они набивают карманы, пока им дозволяет народ.
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36 мин.
Василий Целовальников
Стыдно за наши госорганы! И Очень правильно сказано, что: "Так много в вузах страны откровенных вредителей и идеологических диверсантов, транслирующих студентам русофобские идеи и откровенно вражеские нарративы"! И это правильно! Здесь, должны работать, кроме Мин высшего образования, но и ФСБ! При СССР, такое сотрудничество-было активным!!!
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20 мин.
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