"Я ОПАСАЮСЬ ЗА СВОЮ БЕЗОПАСНОСТЬ": СТУДЕНТА ЗАТРАВИЛИ ЗА ПОДДЕРЖКУ СВО

эта власть мне напоминает Временное правительство,т.е. правительство временщиков, которым доверили спасти страну, а они набивают карманы, пока им дозволяет народ.

Василий Целовальников

Стыдно за наши госорганы! И Очень правильно сказано, что: "Так много в вузах страны откровенных вредителей и идеологических диверсантов, транслирующих студентам русофобские идеи и откровенно вражеские нарративы"! И это правильно! Здесь, должны работать, кроме Мин высшего образования, но и ФСБ! При СССР, такое сотрудничество-было активным!!!