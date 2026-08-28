В Донецке более 215 тысяч абонентов остались без света после атак ВСУ В Донецке произошёл масштабный сбой в энергоснабжении – под отключен.
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В Донецке более 215 тысяч абонентов остались без света после атак ВСУ В Донецке произошёл масштабный сбой в энергоснабжении – под отключен.
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