Экс-директора ЧЭМК за интим со школьницами отпустили домой: почему так произошло

Задержание руководителя крупнейшего в стране электрометаллургического комбината стало сенсацией. Но еще большим шоком оказалось то, в чем обвинили 72-летнего Павла Ходоровского, и приговор по его уголовному делу.
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