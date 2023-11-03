Пожар в складском ангаре в Ейском районе Кубани спасатели тушили почти двое суток

Пожар в складском ангаре в Ейском районе Кубани спасатели тушили почти двое сутокВ Краснодарском крае спасатели потушили крупный пожар, который произошел на сельскохозяйственом складе в поселке Степном Ейского района.
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