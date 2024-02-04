Студенческое направление «Больших гастролей» открылось спектаклями Щепкинского театрального училища

В Пятигорске в рамках Всероссийского гастрольно-концертного плана Минкультуры России состоялись «Большие гастроли» одного из ведущих театральных вузов России — Высшего театрального училища (института) им.
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