Донбасс Сегодня

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Ford GT Gulf Livery Heritage Edition 2006 года был продан за 1,67 млн долларов

Ford GT Gulf Livery Heritage Edition 2006 года был продан за 1,67 млн долларов

В то время как Ford был занят презентацией 2022 Ford GT ’64 Heritage Edition с ливреей, имитирующей оригинальный прототип 1964 года, более старая, но не менее захватывающая модель Heritage была продана на Bring A Trailer за 1 669 900 долларов.

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