Аналог TikTok в *Instagram захотели сделать отдельным приложением

*Reels стал важной частью *Instagram. Создание отдельного приложения позволит *Meta извлечь выгоду из неопределенного будущего TikTok в США, где правительство рассматривает возможность его запрета из-за китайской собственности.
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