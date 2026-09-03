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Орловские новости

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Выпускники девятых классов Орла пересдали экзамен по математике

Выпускники девятых классов Орла пересдали экзамен по математике

129 орловских девятиклассников пересдавали экзамен по математике в 23 пунктах проведения. Результаты объявят до 10 сентября.

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