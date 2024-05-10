Премьер Израиля заявил, что ЦАХАЛ способен сражаться с ХАМАС и без помощи со стороны США

Нетаньяху заявил, что, если будет нужно, то его народ будет «драться ногтями», но все равно добьется победы.
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