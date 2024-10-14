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НАШЕ СЕВЕРНОЕ ТУШИНО

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Пруд в парке «Северное Тушино» оборудовали для уток пологими помостами

Мосгорпарк совместно с Фондом защиты городских животных провел мониторинг парковых прудов и выявил DUCK FRIENDLY, в которых водоемы оборудованы пологими помостами или естественной береговой линией для удобного выхода птенцов на берег.

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