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Царьград

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Unexplained Mysteries: летучая мышь проникла в рот к спящей американке

Unexplained Mysteries: летучая мышь проникла в рот к спящей американке

В Вирджинии летучая мышь залезла в рот спящей гастроэнтеролога Кристы Эдельман в конце августа. Испуганная женщина с мужем поймала животное и передала ветеринарам, чтобы проверить на бешенство.

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