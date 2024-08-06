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Депутат ГД Матвеев: в массовом завозе мигрантов в РФ виновата МОМ

Депутат ГД Матвеев: в массовом завозе мигрантов в РФ виновата МОМ

Депутат Госдумы Михаил Матвеев назвал Международную организацию по миграции (МОМ) виновником массового завоза мигрантов в Россию.

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Комментарии
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Sergey Ivanov
И опять все по- русски! То есть, через жопу. Опять у русских виноват кто- то другой. НАТО, американцы проклятые, теперь вот еще англичанка нагадила... И ведь никому из наших идиот- патриотов не приходит в голову (или в то, чем они думают) простая мысль: -Так Россия суверенная страна? Или американский половик, о который все вытирают ноги? Россия вообще в состоянии хоть какую- то политику проводить самостоятельно, не оглядываясь на «цивилизованных»? Вот кто нас, к примеру, затащил в эту самую МОМ? Что, револьвер к виску приставили? Так ведь сами побежали! Чтобы от «цивилизованных» не отстать! Что, не так? И до тех пор, пока русские не научатся думать своей головой и о своей стране- так и будет! Так и будут нас цивилизованные водить на веревочке, как балаганного медведя на ярмарке. И за нашей спиной потешаться над нами.
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